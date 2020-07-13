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أخبار العالم

بسبب كورونا.. مستشفيات ميامي الأمريكية كاملة العدد.. ونقص خطير في أجهزة التنفس الصناعي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:40 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
قال عمدة مدينة ميامي الأمريكية الشهيرة، دان جيلبر، إن المستشفيات في ميامي بيتش بولاية فلوريدا وصلت إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، وفقًا لماذكرت شبكة  سي إن إن.

وأضاف  جيلبر "سنضطر إلى نقل أسرة عادية إلى العناية المركزة، من الواضح أننا في حالة حرجة مع ازدياد الضغط علينا في هذه المرحلة".

وتابع  جيلبر إن ما يقرب من 1900 مريض من مرضى  كوفيد 19 في ميامي بيتش قد دخلوا المستشفى و 400 آخرين في العناية المركزة ، وهناك  200 مريض كورونا على أجهزة التنفس الصناعي، محذرا في هذا السياق من نفاذ الأسرة، ومواجهة أزمة في أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف جيلبر أنه محبط من رد فعل الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال: "هناك انفصال تام بين ما يحدث وما يُقال من واشنطن وحتى تالاهاسي وما يحدث في بعض هذه المجتمعات هنا".
وشهدت  فلوريدا أمس  الأحد أعلى عدد من الحالات في يوم واحد مع أكثر من 15000 إصابة جديدة و 7500 مريض في المستشفيات.

وليست ميامي وحدها من تعاني من ذلك بل هناك أزمة في نيويورك وتكساس وشيكاجو وغيرها.

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