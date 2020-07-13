AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم تأخير العقيقة الى بعد سن البلوغ .. أمين الإفتاء يجيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:39 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

اقرأ أيضا:

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

حكم تأخير العقيقة الى بعد اليوم السابع للمولود 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يسن أن تذبح العقيقة في يوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما اليوم الذي يذبح فيه العقيقة؟»، بما روي عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه- وسلم قال: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى: لا يجوز شرعا تعدد النية عند الذبح.. فيديو

شروط العقيقة ومواصفاتها.. وهل يجوز تأخيرها

أمين الفتوى: يجوز عمل العقيقة عن 3 أبناء في ذبيحة واحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

طقس غير مستقر.. رياح وأتربة وأمطار وحرارة عالية تضرب السعودية اليوم

لن تصمد طويلًا.. هذا ما يحدث للمناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على سيارة ريا أبي راشد الجديدة

وزيرة الصناعة توضح موقف السيارات الخاصة من التحويل إلى العمل بالغاز.. فيديو

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح متهور يعرض حياته للخطر لالتقاط صورة سيلفي على ارتفاع شاهق.. شاهد

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها