AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تسجيل 9 إصابات بكورونا ووفاة حالة واحدة في الوادي الجديد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:45 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
Advertisements

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، عن تسجيل ٩ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الخارجة ٥ حالات و٤ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة لحالة وفاة بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٧٧ إصابة منهم ٣٨ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، بالإضافة لانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٢٠ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

اقرأ ايضا

ما مصير مقرات الحرية والعدالة في الوادي الجديد بعد نجاح ثورة 30 يونيو؟


وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء العزل المنزلي لـ 778 واستمرار 201 آخرين بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: وفاة 4 حالات بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

بإجمالي 377 حالة.. الوادي الجديد تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 إصابة جديدة وتعافي 7 حالات

الإجمالي يصل لـ 429 حالة.. محافظ الوادي الجديد: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

ريال مدريد في ضيافة غرناطة وقفزة كبيرة محتملة نحو لقب الدوري الإسباني

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر 13-7-2020

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

الدولار يسجل 16.06 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-7-2020.. فيديو

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح متهور يعرض حياته للخطر لالتقاط صورة سيلفي على ارتفاع شاهق.. شاهد

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها