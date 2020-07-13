تسجيل 9 إصابات بكورونا ووفاة حالة واحدة في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تسجيل ٩ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الخارجة ٥ حالات و٤ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة لحالة وفاة بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٧٧ إصابة منهم ٣٨ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، بالإضافة لانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٢٠ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

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وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.