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فن

بعد وفاتها بمرض سرطان الثدى .. قصة زواج جون ترافولتا وكيلي بريستون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:21 ص
جون ترافولتا وزوجته
جون ترافولتا وزوجته
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أحمد إبراهيم
يعيش النجم العالمى جون ترافولتا حالة من الحزن الشديد بعد رحيل زوجته النجمة العالمية كيلى بريستون اليوم التى وافتها المنية نتيجة مرض سرطان الثدى الذى لاحقها منذ عامين. 

وكان أعلن ترافولتا عن رحيل زوجته فى وقت متاخر أمس الاحد قائلا : "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدى".

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وكانت النجمة كيلى قد قدمت عديدا من الاعمال الفنية المميزة ولعل من ابرزها الفيلم الرومانسى "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".

وتزوجا الثنائى ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس" واسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".

وقد تعرض الزوجان الى حادث مرير بسبب وفاة ابنهما جيت وكان جيت توفي في حادث مأساوي يوم 2 يناير عام 2009، بعد أن أصيب بنوبة من التشنجات واصطدمت رأسه في حوض استحمام وهو ما تسبب في وفاته فيما لم يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره.
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