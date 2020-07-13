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اقتصاد

لمناقشة خطة العمل المشتركة.. وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع افتراضي لمجموعة نتائج الرخاء التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:17 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
تشارك اليوم الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع افتراضي لمجموعة نتائج الرخاء التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة خطة العمل المشتركة المقترحة للفترة 2020-2021.

ويشير بيان نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر بحلول عام 2022 ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة والغنية بالوظائف.

وشاركت مؤخرا الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجارى، ويتضمن المنتدي قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية هذا العام.

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