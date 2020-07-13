بيستغلوا المواطن.. برلماني يطالب بتشديد دور الجهاز القومى فى التصدى لمخالفات شركات الاتصالات





وطالب "نظير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن يقوم الجهاز القومى للاتصالات بوضع حد لتلك الشركات التي تستغل المواطن البسيط.





وتابع أن المواطن العادى او غير المثقف يتم استغلاله من قبل شركات اتصالات معينة من تقديم خدمات كول تون له بدون أن يطلب وعدم الرد من خدمة العملاء عليهم أو الاستغراق فترات طويلة حتى يتم الرد.





وأكد أن وزارة الإتصالات قد أكدت أنه سيتم عمل وقفات وإجراءات ضد تلك الشركات التي تستغل العميل، إلا أنه حتى الأن لا يوجد رد فعل إدارى من القومى للإتصالات.





وأفاد أنه قدم طلب من لمجلس النواب من أجل إنعقاد لجنة سريعة خاصة بتلك الأزمة ومناقشتها داخل البرلمان، متابعا أن الجهاز القومى للإتصالات دائما ما يبرر رد فعله تجاه الشركات بتوقيع جزاءات على تلك الشركات، حيث أنهم مازالوا مستمرين حتى الآن فى نفس الخطأ، بالإضافة إلى عمل حملات للتوعية بين المواطنين.