غير مطمئن.. فيروس غامض يتفشى بين الأفيال في بتسوانا.. وعلماء يخشون انتقاله للإنسان





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الأمر في بتسوانا غير مطمئن بعد نفوق أكثر من 400 فيل في الفترة الماضية بسبب فيروس غامض ينتشر بينهم .





ووفقا لما نشرته الصحيفة أن العلماء المكلفون بمتابعة ذلك الأمر يشكون من وجود فيروس ينتشر بين الأفيال و الخوف يسيطر على المشهد بعد توقعهم انتقاله إلى البشر في المرحلة القادمة .





و ذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن وفيات الأفيال في بتسوانا بافريقيا متمركزة في مساحة محددة 3000 ميل في بتسوانا ، بالإضافة إلى أن مسئولي الحياة البرية هناك أكدوا أن الصيد ممنوع تماما مما دفع العلماء للتوجه نحو وجود فيروس منتشر بين الأفيال .

بدأت الشكوك والمخاوف من القادم تتسيد المشهد في بتسوانا بعد نفوق حوالي 400 فيل ، لسبب مجهول فالأعداد تتزايد و الأفيال الميتة تنتشر في الغابات و الأمر يثير فزع الأطباء .