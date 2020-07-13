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منوعات

غير مطمئن.. فيروس غامض يتفشى بين الأفيال في بتسوانا.. وعلماء يخشون انتقاله للإنسان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت الشكوك والمخاوف من القادم تتسيد المشهد في بتسوانا بعد نفوق حوالي 400 فيل ، لسبب مجهول فالأعداد تتزايد و الأفيال الميتة تنتشر في الغابات و الأمر يثير فزع الأطباء . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الأمر في بتسوانا غير مطمئن بعد نفوق أكثر من 400 فيل في الفترة الماضية بسبب فيروس غامض ينتشر بينهم . 

ووفقا لما نشرته الصحيفة أن العلماء المكلفون بمتابعة ذلك الأمر يشكون من وجود فيروس ينتشر بين الأفيال و الخوف يسيطر على المشهد بعد توقعهم انتقاله إلى البشر في المرحلة القادمة . 

و ذكرت  صحيفة " ميرور" البريطانية أن وفيات الأفيال في بتسوانا بافريقيا متمركزة في مساحة محددة 3000 ميل في بتسوانا ، بالإضافة إلى أن مسئولي الحياة البرية هناك أكدوا أن الصيد ممنوع تماما مما دفع العلماء للتوجه نحو وجود فيروس منتشر بين الأفيال . 
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