أبو شقة: ليس هناك ما يمنع دستوريا من انتهاء دور الانعقاد للبرلمان فى 9 يناير عام 2021

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه "من وجهة نظرى أن دور الانعقاد بمجلس النواب الحالى لا يجب أن يقل عن 9 أشهر، ولكن ليس هناك ما يمنع دستوريا أن يمتد شهر أو شهرين عن مدة الـ 9 أشهر".

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وبالتالى فإنه ليس هناك ما يمنع دستوريا أن ينتهى دور الانعقاد لمجلس النواب الحالى فى يوم 9 يناير عام 2021".

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اختتم الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.









وشهدت جلسة مجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.









ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.