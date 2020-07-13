العثور على شقيق نجم توتنهام مقتولا بالرصاص

أكد تقرير صحفي، صباح اليوم الإثنين، مقتل شقيق الإيفواري سيرج أورييه، الظهير الأيمن لـ توتنهام هوتسبير





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شقيق أورييه قُتل بالرصاص في الساعة الخامسة فجر اليوم، حيث تم العثور على جثته بالطريق العام السريع في مدينة تولوز الفرنسية.





وأشارت إلى أن السكان المحليين قاموا بالاتصال بالشرطة، وزعموا أن شقيق أورييه أصيب في بطنه، قبل أن يفر القاتل الذي لا يزال هاربًا حتى الآن.





وشارك أورييه في مباراة فريقه توتنهام بديربي العاصمة لندن أمام آرسنال، أمس، الأحد، في المباراة التي تغلب فيها السبيرز بنتيجة (2-1)، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.



