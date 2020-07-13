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تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الكيمياء... السبت

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:03 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تبدأ السبت القادم ، كنترولات الثانوية العامة في تصحيح امتحان الكيمياء الذي اداه الطلاب أمس الاحد.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الكيمياء على مستوى الجمهورية يوم الخميس القادم قبل انطلاق التصحيح ، وذلك لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الكيمياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ويهدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادتي "الكيمياء" و"الجغرافيا"، والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية. 

وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألفا و90 طالبا/طالبة
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