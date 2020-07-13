كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الكيمياء... السبت

تبدأ السبت القادم ، كنترولات الثانوية العامة في تصحيح امتحان الكيمياء الذي اداه الطلاب أمس الاحد.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الكيمياء على مستوى الجمهورية يوم الخميس القادم قبل انطلاق التصحيح ، وذلك لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الكيمياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.
وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألفا و90 طالبا/طالبة