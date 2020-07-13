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منوعات

قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تلقت سيدة رسالة تهديد معلقة في عنق القطة الخاصة بها ، بعد إختفاء القطة 4 أيام وعودتها إلى منزل صاحبتها و هي سمينة الجسد و تنتشر الحشرات في جسدها ، ظنت مالكة القطة أنها كانت بالقرب من صندوق القمامة لأن رائحتها كانت بشعة . 

وفقا لما ورد في صحخيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة مالكة قط يبلغ من العمر 4 أعوام ، وجدت رسالة تهديد معلقة في عنقه من أحد جيرانها يهدد بإختطاف القط و قتله . 

اختفى القط من منزل مالكته و ظنت أنه هرب من المنزل و لكن فوجئت بعودته مرة أخرى بعد أيام ، و في عنقه رسالة تنص " لقد سئمت من ذلك القط ، لا يمكنني الاستمتاع بالجلوس في المنزل فإن ذلك القط يثير اشمئزازي بسبب سلوكه " . 

و أضاف في الرسالة " القط يأتي كل يوم ليلا و يقفز فوق الطاولة و يتناول من طعامي و كأنه طعامه ، وأفسد أريكتي المفضلة بمخالبه ، و نشر حشرات في منزلي ، فأنا لا اتمكنت من الجلوس في منزلي و فتح النوافذ بسبب القط الخاص بكم" .

هدد ذلك الشخص السيدة بأنه سيخطف القط في المرة القادمة و لن يعود إلى منزله بسبب تصرفاته المقززة . 
قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور
قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور
قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور
قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور
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