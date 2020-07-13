قطتك تأكل من طعامي.. سيدة تتلقى رسالة تهديد باختطاف قطتها لسبب غريب .. صور





وفقا لما ورد في صحخيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة مالكة قط يبلغ من العمر 4 أعوام ، وجدت رسالة تهديد معلقة في عنقه من أحد جيرانها يهدد بإختطاف القط و قتله .





اختفى القط من منزل مالكته و ظنت أنه هرب من المنزل و لكن فوجئت بعودته مرة أخرى بعد أيام ، و في عنقه رسالة تنص " لقد سئمت من ذلك القط ، لا يمكنني الاستمتاع بالجلوس في المنزل فإن ذلك القط يثير اشمئزازي بسبب سلوكه " .





و أضاف في الرسالة " القط يأتي كل يوم ليلا و يقفز فوق الطاولة و يتناول من طعامي و كأنه طعامه ، وأفسد أريكتي المفضلة بمخالبه ، و نشر حشرات في منزلي ، فأنا لا اتمكنت من الجلوس في منزلي و فتح النوافذ بسبب القط الخاص بكم" .





هدد ذلك الشخص السيدة بأنه سيخطف القط في المرة القادمة و لن يعود إلى منزله بسبب تصرفاته المقززة .

تلقت سيدة رسالة تهديد معلقة في عنق القطة الخاصة بها ، بعد إختفاء القطة 4 أيام وعودتها إلى منزل صاحبتها و هي سمينة الجسد و تنتشر الحشرات في جسدها ، ظنت مالكة القطة أنها كانت بالقرب من صندوق القمامة لأن رائحتها كانت بشعة .