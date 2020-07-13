AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس غرفة الإسماعيلية : حل شكوى بدالي التموين بسبب الكمامات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
انجي هيبة
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان  عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية ، أنه تواصل صباح اليوم مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه ، بشأن شكوى بدالين التموين بالإسماعيلية لوقف المحاضر التي تمت من قبل مديرية تموين الإسماعيلية والتي جاءت نتيجة الخطأ في الكود الخاص بصرف الكمامات ، رغم أنها لم تنزل على الكود حتى تاريخه .

وأشار الى أن الوزير أكد أنه سيتم رفع المحاضر وتغريم محل التموين الذي استخدم الكود الخطأ 20 جنيه فقط على كل كمامه وفقا للائحة المعلنة بمديريات التموين على مستوى محافظات مصر، وأنه سيرسل اليوم لمديريات التموين لوقف المحاضر فورا .

يذكر أنه قد حدث  خطأ في الكود الذي استخدمه بعض محلات توزيع التموين ، وهو ما اعتبرته المديريه وفقا لقرار الوزارة ، صنف غير موجود في أكواد التموين وبناء عليه تم عمل محاضر للتجار.

وكان وكيل وزارة التموين حامد إبراهيم حامد ، قل التقى الأسبوع الماضي بمقر الغرفة التجارية بعدد من بداليين التموين ، لعرض ومناقشة المشكلة.

وتم الاتفاق فى اللقاء على أهمية رفع الأمر لوزير التموين والتجاره الداخليه ، لوقف المحاضر التي تمت من قبل المديريه.

اقرا ايضا: 

رئيس غرفة الإسماعيلية : حل شكوى بدالي التموين بسبب الكمامات
رئيس غرفة الإسماعيلية : حل شكوى بدالي التموين بسبب الكمامات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الإسماعيلية

إلزام المترددين على الغرفة بارتداء الكمامة.. تجارية الإسماعيلية تعلن ضوابط جديدة لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا .. إغلاق المحال التجارية بسوق القنطرة

بعد إجراءات طبية.. إعادة فتح سوق القنطرة غرب

تجار فايد يخضعون لتحليل كورونا علي نفقة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

على نفقة الغرفة التجارية.. إخضاع تجار الإسماعيلية لتحاليل كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

البطل الثائر.. يوسف الصديق ابن بني سويف كلمة السر ومنقذ ثورة 1952

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

حكم الوضوء في الحمام دون ستر العورة .. أمين الفتوى يجيب

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كامل من داخل جمجمة مريض

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت .. طريقة صحية لـ قلي البطاطس المحمرة

بسبب السعال والكمامة.. القبض على زوجين بمركز تسوق في أمريكا

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل