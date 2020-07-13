رئيس غرفة الإسماعيلية : حل شكوى بدالي التموين بسبب الكمامات

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية ، أنه تواصل صباح اليوم مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه ، بشأن شكوى بدالين التموين بالإسماعيلية لوقف المحاضر التي تمت من قبل مديرية تموين الإسماعيلية والتي جاءت نتيجة الخطأ في الكود الخاص بصرف الكمامات ، رغم أنها لم تنزل على الكود حتى تاريخه . مصيلحى





وأشار الى أن الوزير أكد أنه سيتم رفع المحاضر وتغريم محل التموين الذي استخدم الكود الخطأ 20 جنيه فقط على كل كمامه وفقا للائحة المعلنة بمديريات التموين على مستوى محافظات مصر، وأنه سيرسل اليوم لمديريات التموين لوقف المحاضر فورا .





يذكر أنه قد حدث خطأ في الكود الذي استخدمه بعض محلات توزيع التموين ، وهو ما اعتبرته المديريه وفقا لقرار الوزارة ، صنف غير موجود في أكواد التموين وبناء عليه تم عمل محاضر للتجار.





وكان وكيل وزارة التموين حامد إبراهيم حامد ، قل التقى الأسبوع الماضي بمقر الغرفة التجارية بعدد من بداليين التموين ، لعرض ومناقشة المشكلة.





وتم الاتفاق فى اللقاء على أهمية رفع الأمر لوزير التموين والتجاره الداخليه ، لوقف المحاضر التي تمت من قبل المديريه.





اقرا ايضا:



