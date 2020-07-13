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أخبار العالم

وصول طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 من المرتزقة السوريين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول طائرة شحن تركية جديدة لمدينة مصراتة الليبية تقل 126 مرتزقًا إرهابيًا للقتال في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية. 

وكانت "العربية" نقلت عن مصادرها خاصة قولها إن  ليبيا، شهدت وصول 356 مرتزقة سوري إلى الأراضي الليبية. 

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. 

وقال المرصد السوري في آخر إحصاء له إن تركيا أرسلت ما يقرب من 15 ألفا و800 مرتزق سوري إلى ليبيا. 

 واعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الـأمور باتت خارج السيطرة ، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع،  في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
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