AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين يدعو الحكومة إلى تحقيق نمو سكاني مستدام ومكافحة الفقر والفساد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من الأهداف الرئيسية ، التي تتعلق بالاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة.
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول التنمية الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع القومية، اليوم الإثنين:"إنه من الضروري تحقيق نمو سكاني مستدام ومكافحة الفقر، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة وتوفير الظروف المواتية لقطاع الأعمال " . 
وأضاف الرئيس الروسي:" أن المهمة الرئيسية في ظل الصعوبات الاقتصادية، التي ظهرت مؤخرا بسبب جائحة "كورونا"، هي دعم التوظيف وتحقيق استقرار في دخل المواطنين الروس"، مشيرا إلى أنه خلال هذا الربيع تم اعتماد حزمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الروسي لمواجهة تداعيات أزمة الفيروس التاجي . 
وطالب الرئيس الروسي الحكومة والجهات المختصة بمواصلة العمل على "تبيض" وزيادة شفافية الاقتصاد من خلال محاربة الفساد، داعيا إلى توسيع الأهداف والمشاريع القومية إلى ما بعد عام 2024 وتحديد الأهداف الوطنية للعقد القادم.وأشار فلاديمير بوتين إلى أن بلاده بشكل عام مستعدة لتصبح دولة رائدة في مجال الرقمنة والتطور التكنولوجي .

Advertisements

ترشيحاتنا

اشتريت خروفًا ثم بعد ذلك أصيب بكسر فهل يجزئ أن أضحي به؟ البحوث الإسلامية يرد

مصطفى ضحية جديدة للطائرات الورق.. سقط من الطابق السابع في أوسيم.. صورة

خالفوا قرار رئيس الوزراء.. ضبط القائمين على تجهيز 4 حفلات زفاف بـ الدقهلية والوادى الجديد

بصورة مع هنيدى.. فاطمة الكاشف تستعيد ذكرياتها في مسلسل البخيل وأنا

وصول طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 من المرتزقة السوريين

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كامل من داخل جمجمة مريض

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت .. طريقة صحية لـ قلي البطاطس المحمرة

بسبب السعال والكمامة.. القبض على زوجين بمركز تسوق في أمريكا

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل