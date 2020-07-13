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أخبار البلد

68 % من قراء صدى البلد يؤيدون مشاركة القطاع الخاص في القضاء على العشوائيات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:29 ص
استطلاع صدى البلد
استطلاع صدى البلد
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صدى البلد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، استطلاعا للرأي حول مقترح برلماني بمشاركة القطاع الخاص في ملف القضاء على العشوائيات.

ووافق 68 % من قراء صدى البلد على المقترح، بينما رفض 25%، وأبدى 7% من القراء عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع.

كان النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، طالب بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، خاصة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا وملموسًا فى عدد كبير من المحافظات التى تعانى العشوائيات.

وأشار إلى أن الدولة كانت لها اليد العليا فى تطوير العشوائيات، مما شجّع المستثمرين والمطورين على التفكير بالدخول فى مشروعات كبرى، خاصة بعد الإنجاز الكبير بمناطق مثلث ماسبيرو وغيرها.

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برلماني يطالب القطاع الخاص بمشاركة الدولة في ملف القضاء على العشوائيات

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