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شعبة العمالة المصرية بالخارج: 5 ملايين مصري يعملون في منطقة الخليج.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، إنه لم يكن يتوقع أحد عند ظهور أزمة فيروس كورونا في الصين أن الجائحة ستطول العالم كله بهذا الشكل، مؤكدًا أن الكل لم يتوقع وصولها للدول البعيدة عنها كمصر.

وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 5 ملايين عامل مصري يعملون في منطقة الخليج، حيث أدت المشاكل التي تشهدها دولتي ليبيا والعراق إلى انحصار العمالة المصرية في دول الخليح.

وأوضح أن السعودية تعتبر الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، حيث يوجد بها نحو 3 ملايين عامل، متوقعا عودة مليون عامل مصري من دول الخليج حتى نهاية 2020، وهو رقم مخيف بسبب تأثر الوضع الاقتصادي لديهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع أن هناك مشاريع قومية عملاقة فى دول الخليج تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا،منوهًا انه عاد عدد من العمالة المصرية بالسعودية فى الفترة الاخيرة بسبب توقف تلك المشروعات.

وأوضح أن كل دول الخليج بدون استثناء حدث فيها تأثر كبير بسبب فيروس كورونا، مشددًا على ان تباطؤ التنمية الاقتصادية فى تلك الدول السبب الرئيسي وراء عودة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى توقف المشروعات التنموية العملاقة.
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