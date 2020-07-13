مع 10 شركات مصرية.."المصدرين" تنظم بعثة تجارية رقمية لـ كينيا

تنظم جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، ثاني بعثة تجارية رقمية في مصر للسوق الكيني في قطاع الصناعات الغذائية.. نهاية يوليو الجاري،وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية .





وقال المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك،إنه سيتم تنظيم بعثة تجارية رقمية متخصصة في قطاعات متنوعة من الصناعات الغذائية والاغذية المحفوظة يومي 27، 28 يوليو الجاري تهدف إلي تنمية الصادرات المصرية للسوق الكيني واختراق دول شرق افريقيا.





ويأتي الاعلان عن البعثة الرقمية لكينيا بالتزامن مع اطلاق أول بعثة تجارية افتراضية في مصر لقطاع الصناعات الهندسية تستهدف السوق الاردني في الفترة من 22 إلي 23 يوليو الجاري.





وأضاف «الميقاتي» أن البعثة الرقمية يشارك فيها نحو 10 من كبري الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية والأغذية المحفوظة وستقام من خلال تقنية B2B platform – Zoom Private rooms





وسوف يتمكن المشاركين بالبعثة من عقد لقاءات ثنائية واجتماعات ثنائية مع المشتريين الكينيين المهتمين بالمنتجات الغذائية المصرية.





وتابع:"كما سيتم تنظيم ندوة رقمية تثقيفية Webinar قبل موعد انعقاد البعثة الرقمية لجميع المشاركين تتناول معلومات عن السوق واللوجيستيات الي شرق افريقيا والطرق الأمثل لاختراق اسواق دول شرق افريقيا.





وأشار إلى أن جمعية المصدرين المصريين اطلقت حزمة من الخدمات الرقمية فى مجال تنمية الصادرات وتنظيم المعارض الإفتراضية لمواكبة التطور الطارئ لألية تنظيم المعارض والبعثات التجارية المتعارف عليها نظرًا للأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتبعاتها علي كافة الاسواق العالمية، وتهدف لتطوير وتعزيز آليات منظومة التصدير وضمان استدامتها والتعامل مع المستجدات والاوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.







