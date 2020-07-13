مش هنسيب حاجة.. محافظة القاهرة: إعادة افتتاح 138 جراجا مغلقا

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إنه بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة تفاجأ بأنه مازالت هناك العديد من المخالفات التي يرتكبها أصحاب العقارات في تحويل الجراجات الى محال تجارية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل مع تلك الظاهرة بكل حسم، معقبًا: "مش هنسيب جراج ولا حاجة".





وتابع اللواء إبراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك المطامع والمخالفات هي التي تسبب في أزمة المرور وتكدس الشوارع بالسيارات لعدم استيعاب هذا الكم منها، فوجه الرئيس السيسي كل المحافظين لإنهاء تلك المخالفات بالإضافة إلى عمل جراجات جديدة في كل منطقة.





وأوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه تم العمل على ذلك من خلال عمل جراجات متعددة الطوابق، وتحويل المناطق المهملة الى ساحات انتظار وفتح الجراجات المغلقة وإلغاء كل المخالفات وأنه تم العمل على ذلك بالفعل وخلال الشهر الماضي تم فتح 138 جراجا مغلق على مستوى محافظة القاهرة.





وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستعمل على مواجهة ظاهرة الجراجات المغلقة للحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، واستغلال المكان فى حالة عدم وجود تراخيص.