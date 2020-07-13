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أخبار البلد

الفلاحين عن افتتاح المرحلة الثالثة لحي الأسمرات: «السيسي وعد فأوفي»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيماء مجدي
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، بإفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي حي الأسمرات المرحلة الثالثة وإجراءات الدولة الناجحة وإنجازتها على مدار ست سنوات ،حيث أن هذه المرحلة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،أن الرئيس السيسي وعد فأوفي،وأن الدولة تستهدف إخراج جيل جديد من الشباب، لافتا أن جميع سكان حي الأسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات،مؤكدا أن الدولة نجحت في نقل هؤلاء المواطنين إلى بيئة أفضل ومناطق لائقة وكان هذا حلمًا لكنه تحقق، منوها أن هدف السيسى الأساسي إخلاء مصر من الأماكن الخطرة بنهاية 2020 .

وأوضح نقيب عام الفلاحين في تصريحات له اليوم، أن هذه المشروعات انتشلت ملايين المواطنين الذين عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة الأماكن العشوائية المحفوفة بالخطر،لافتا أن الرئيس السيسي في كلمته قال عبارة مهمة جدًا وهي تذكروا شكل العشوائيات قد لا تكرر مجددًا "،وهذه حقيقه لأنه حينما يتحدث الرئيس عن فعل ما ينفذه على الفور.

وأشار نقيب الفلاحين،الى أن نقل المواطنين من هذه الأماكن الخطرة  له أبعاد إجتماعية خاصة أن تلك المناطق وفي ظل ماكانت تعاني منه لم يكن بوسعها أن تخرج جيلًا سويًا يساهم في بناء المجتمع، حيث أن تطوير ملف العشوائيات هو عين الاستثمار في العنصر البشري فهي ليست عبارة عن عمارات وبنايات لكنها توفير لبيئة ادمية تبني الانسان وتسهم في رقيه وتعليمه وبناء المجتمع.
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