"خارجية البرلمان": مصر متيقظة لكل المتغيرات التي تؤثر على أمنها القومي

قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المناورة (حسم 2020) التي نفذها أبطال قواتنا المسلحة المصرية، تُعد أحد أهم وأكبر المناورات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وهي محل متابعة على المستوى الشعبي المصري، واهتمام إقليمي ودولي ملحوظ.
وأضاف، في بيان له اليوم الإثنين، أن قواتنا المسلحة وصلت لأعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لأي مهام من أجل الدفاع عن أمن وسلامة الوطن المصري، أن ما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة ومتلاحقة، تستلزم على مصر أن تكون متيقظة ومنتبهة لتلك المتغيرات التي بلا شك تؤثر على أمنها القومي.
ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن مصر ليست داعية حرب وأن جيشها القوي لم يكن في يوم من الأيام جيشًا غازيًا، وإنما جيش للدفاع عن سلامة شعبها وأرضها وعن الأمن القومي المصري بامتداداته الجغرافية.
وأكد على أن لمصر موقفها الواضح من رفض أي تدخل أجنبي في شئون الأشقاء العرب، وتعتبر أن تهديد أمن الأشقاء هو تهديد للأمن القومي المصرى، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح لأي دولة بتغيير خريطة دول المنطقة، ونهب ثروات شعوب هذه الدول، وأي محاولة من هذا النوع سيكون ردها سريعا.