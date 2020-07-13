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برلمان

"خارجية البرلمان": مصر متيقظة لكل المتغيرات التي تؤثر على أمنها القومي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:51 م
النائب صلاح عقيل
النائب صلاح عقيل
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فريدة محمد
قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المناورة (حسم 2020) التي نفذها أبطال قواتنا المسلحة المصرية، تُعد أحد أهم وأكبر المناورات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وهي محل متابعة على المستوى الشعبي المصري، واهتمام إقليمي ودولي ملحوظ.

وأضاف، في بيان له اليوم الإثنين، أن قواتنا المسلحة وصلت لأعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لأي مهام من أجل الدفاع عن أمن وسلامة الوطن المصري، أن ما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة ومتلاحقة، تستلزم على مصر أن تكون متيقظة ومنتبهة لتلك المتغيرات التي بلا شك تؤثر على أمنها القومي.

ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن مصر ليست داعية حرب وأن جيشها القوي لم يكن في يوم من الأيام جيشًا غازيًا، وإنما جيش للدفاع عن سلامة شعبها وأرضها وعن الأمن القومي المصري بامتداداته الجغرافية.

وأكد على أن لمصر موقفها الواضح من رفض أي تدخل أجنبي في شئون الأشقاء العرب، وتعتبر أن تهديد أمن الأشقاء هو تهديد للأمن القومي المصرى، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح لأي دولة بتغيير خريطة دول المنطقة، ونهب ثروات شعوب هذه الدول، وأي محاولة من هذا النوع سيكون ردها سريعا.
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