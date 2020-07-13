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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لعصام الحضري عبر إنستجرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:36 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ميرنا محمود
نشر عصام الحضرى، لاعب منتخب مصر سابقا، صورا جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عصام الحضرى بإطلالة شبابية وحازت الصور على إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي: 
"السد العالي - نجم مصر - ربنا يحميك".


والجدير بالذكر أن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن رأيه في قضية نادي القرن العشرين بإفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك ما زال يطالب باللقب، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن إقامة احتفالية "نادي القرن" في اليومين الماضيين.

ونشر "الحضري"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لجائزة نادي القرن في دولاب بطولات الأهلي.

وعلق حارس مرمى منتخب مصر السابق على الصورة، قائلًا "نادي القرن.. صباح الخيرات".

وأثارت قضية نادي القرن العشرين، الجدل بين جماهير القطبين، وأصبحت حديث الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.

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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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