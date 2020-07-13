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مستشار البنك الدولي السابق: حملات منظمة ضد أي نجاحات لمصر.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:07 م
مستشار البنك الدولى
مستشار البنك الدولى
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آيات أحمد
قال الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولى السابق، إن الدولة المصرية تتعرض لحملات منظمة ومضادة ضد ما تحقق من نجاحات وتنمية وإصلاح، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بما تحقق من إنجازات وتعطى مصر إشارات إيجابية في حين أن دول أخرى مثل تركيا وقطر تحصل على إشارات سلبية خاصة في ظل أزمة كورونا.

وأضاف مستشار البنك الدولى السابق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن الدولة المصرية نفذت برنامجا اقتصاديا قويا، في ظل قيادة تؤمن بالوطن وأن هذا الوطن من حقه أن يتطور ويتم إعادة بنائه، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات النمو، وارتفاع الاحتياطي الدولى، وتراجع معدل التضخم، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحصول على قرض البنك الدولى.

وتابع أن من حق الشعب المصرى الفرحة بما تحقق من إنجازات اقتصادية مؤخرا، والاقتصاد المصرى قادر على مواصلة الانجازات، حيث إن ما يميز الدولة حاليا هو عنصر الزمن من خلال السرعة فى تحقيق الإنجازات والتنمية.

وأوضح أنه تم إنفاق المليارات فى مختلف المحافظات من أجل تحقيق معدلات كبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ورأينا ذلك فى المرحلة الثالثة من الأسمرات وغيرها.

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