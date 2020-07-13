بعد عامين.. سيدة تقرر تغيير اسم ابنتها ورواد السوشيال ميديا يسخرون من الفكرة





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات نشرت عبر حسابها على فيس بوك سؤالا وشاركته مع اصدقائها ، والمثير في الأمر هو السؤال ذاته و هو " اقترحوا اسماء لإبنتي؟" .





للوهلة الأاولى ظنت صديقاتها انها حامل للمرة الثانية إلا أنها في الواقع كانت تريد تغيير اسم ابنتها لأنها وجدت ان الاسم الذي اختارته لها صعب و هو " كلارا" .





تعجب الجميع من ذلك الطلب ، فالطفلة أصبح عمرها عامان ، لم تعد الفرصة ممكنة لتغيير اسمها ، فهي كبرت و والدتها تناديها باسمها الأول و تعودت على سماع ذلك الاسم ، عللت الام رغبتها بأن الاسم صعب و قديم و هي تريد أن تختار اسم جديد لإبنتها لأن الأول غير مناسب .





سخر الجميع من الطلب في التعليقات و أشاروا الى ان ما تطلبه امر غريب و من الأفضل ان تلغي الفكرة .

منذ علم السيدات بخبر الحمل وتبدأ كل واحدة في تحضير نفسها لتحمل المسئولية و الأعباء الإضافية و تقبلها بكل فرح و أبرزها اختيار اسم مناسب و جميل لمولودتها المقبلة .