AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد عامين.. سيدة تقرر تغيير اسم ابنتها ورواد السوشيال ميديا يسخرون من الفكرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
منذ علم السيدات بخبر الحمل وتبدأ كل واحدة في تحضير نفسها لتحمل المسئولية و الأعباء الإضافية و تقبلها بكل فرح و أبرزها اختيار اسم مناسب و جميل لمولودتها المقبلة . 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات نشرت عبر حسابها على فيس بوك سؤالا وشاركته مع اصدقائها ، والمثير في الأمر هو السؤال ذاته و هو " اقترحوا اسماء لإبنتي؟" . 

للوهلة الأاولى ظنت صديقاتها انها حامل للمرة الثانية إلا أنها في الواقع كانت تريد تغيير اسم ابنتها لأنها وجدت ان الاسم الذي اختارته لها صعب  و هو " كلارا"  . 

تعجب الجميع من ذلك الطلب ، فالطفلة أصبح عمرها عامان ، لم تعد الفرصة ممكنة لتغيير اسمها ، فهي كبرت و والدتها تناديها باسمها الأول و تعودت على سماع ذلك الاسم ،عللت الام رغبتها بأن الاسم صعب و قديم و هي تريد أن تختار اسم جديد لإبنتها لأن الأول غير مناسب . 

سخر الجميع من الطلب في التعليقات و أشاروا الى ان ما تطلبه امر غريب و من الأفضل ان تلغي الفكرة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جايلورد.. خناقة بين سيدة حامل وحماتها تنتهي بالطلاق بسبب اسم المولود

سيدة تطلب الطلاق بسبب إصرار زوجها على تسمية ابنته باسم قطته.. صور

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

أم تواجه موجة من السخرية بعد إعلان اسم مولودها عبر فيسبوك.. اعرف الحكاية

هل يجوز للمرأة عرض نفسها للزواج؟.. شيخ الأزهر يجيب

كاتي بيري تكتب أغنية لابنتها قبل ولادتها

ترشيحاتنا

تشمل ٤٢ سفيرا.. الرئيس يعتمد خلال ساعات حركة السفراء العامة

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

ابنى تدرب فوق السطوح.. شوبير يكشف سر ظهور لاعبي الأهلي بمستوى مميز رغم كورونا

جون ترافولتا.. حادث مأساوي ينهي حياة ابنه والسرطان يقتل زوجته .. اعرف الحكاية

مفيش علاج وإعداد مصابي كورونا بتقل .. المصل واللقاح يكشف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك هيلثي .. أفضل أوقات تناول الطعام

بعد إصابة لطفي لبيب بها .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة