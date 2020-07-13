شاهد.. احتفالية للعرفان بتضحيات الجيش الابيض بمستشفى العريش





ووجه المشاركون في المبادرة تحيه لأطباء العزل والممرضين والممرضات ' وفريق العمل بمستشفى العريش العام وإدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة.





وقدم المشاركون الشكر لفريق العمل من الجيش الابيض بالمستشفي' من اطباء العزل والممرضات اللاتى يواصلن العمل لاكثر من أربعين يوما ' دون التواصل مع أبنائهن وأسرهن وأقاربهن إلا عن طريق التليفون.





وأكدت رؤي ابراهيم السلامة المدير التنفيذي للمبادرة علي ان أعضاء الجيش الأبيض ومعهم إدارة التثقيف الصحي بالمحافظة يعملون فى ظروف صعبه ويضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ علي صحه المرضى.





وقدم شباب المبادرة الهدايا لفريق العمل بالمستشفي كدعم نفسى لهم. ونظم المبادرة فريق الشباب المتطوع من طلبة الجامعات بمدينة العريش وبئر العبد .





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