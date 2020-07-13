باهر المحمدي يثير الجدل بـ"تويتة" غامضة عن مصيره مع الإسماعيلي

أثار باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، الجدل حول رحيله عن صفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:"(loading…) وهو ما فسره المتابعون بأنه صفقة انتقال باهر لصفوف الأهلي اقتربت من الاكتمال".





وارتبط اسم باهر المحمدي بالنادي الأهلي الذي أبدى رغبته في شراء عقد نجم الإسماعيلي.





وتلقى اللاعب، عدة عروض خارج مصر بشكل شفوي، وطلب باهر مغادرة قلعة الدراويش حال حصوله على عرض مناسب.





ويسعى الأهلي لضم باهر المحمدي لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، الذي رفض تجديد عقده، وقرر الرحيل إلى بيراميدز في الموسم المقبل.



