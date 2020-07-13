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فن

بعد فضح المتحرشين.. رانيا يوسف تشعل انستجرام بـ كاش مايوه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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ندى فكري
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.


وظهرت رانيا يوسف بكاش مايوه قصير باللون الابيض الذي يبرز جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف فى الماكياج على جمال بشرتها، وارتدت نظارة جذابة باللون الأبيض، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر.


كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الأبيض تتناسب مع إطلالتها.


وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في مسلسل  "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.


المسلسل بطولة غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا

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🌊👒

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