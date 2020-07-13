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برلمان

برلمانى: الرئيس السيسي سند قوي للفقراء والبسطاء من المصريين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب أن إنفاق الدولة 61 مليار جنيه على المناطق غير الآمنة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والشكل الحضاري وإعلان الدولة أنه سيتم الانتهاء من المناطق العشوائية وغير الآمنة بنهاية هذا العام هو دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالإنسان المصرى.

وقال "حساسين " فى بيان أصدره اليوم إن مشكلات المناطق العشوائية تعود إلى أكثر من نصف قرن وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى علاجها متوجها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل الأول فى التصدى بكل حسم لهذه المشكلات.

وأضاف الدكتور سعيد حساسين أن مصر فى عهد الرئيس السيسي أرست مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وتابع أن البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم اصبح الرئيس السيسى سندا قويا لهم بعد أن جعل الصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم لهؤلاء المواطنين حقوقا أساسيًا ورئيسية من حقوق الإنسان المصرى.
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