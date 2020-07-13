«مستثمرى السياحة» بطابا: نتوقع نسبة إشغال كاملة بجنوب سيناء فى عيد الأضحى..فيديو

قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا ونويبع، إن السياحة بدأت تعود مرة أخرى للأماكن السياحية فى جنوب سيناء وطابا، لافتًا إلى أنه مع بداية عيد الأضحى المبارك سيكون نسبة الاشغال 100% بالنسبة للأماكن التى اتخذت تصريح وفقًا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس كورونا.





وأضاف سليمان فى لقاء عبر زووم ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية " الاولى، أن وزير السياحة، تفقد خلال زياراته المنطقة، كافة المشروعات الفندقية، نظرا إلى ما مرت به المنطقة من تداعيات الإرهاب، لافتا إلى أنه تم عرض كافة المعوقات التي تقف أمام التنمية السياحية بالمنطقة.





وتابعت ان مصر لها موقع استيراتيجى ووبها ميناء بحرى مميز، وتشجع الدول الثلاثة المقابلة لها على التبادل التجارى، منوهًا أن منطقة طابا ونوبيع جاذبة للسياحة





وأوضح أنه أنه تم عرض كافة المعوقات التي تقف أمام التنمية السياحية بالمنطقة، أبرزها فرض الضرائب على الفنادق والتأمينات والكهرباء والمياه وغيرها من المشاكل مع الجهات الحكومية المختلفة، وقد وعد الوزير، بمتابعة هذه المعوقات مع الوزراء.





وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الطيران المدني ، محمد منار عنبة، على وضع برامج سياحية تشمل الفندق وتذكرة الطيران بأسعار مخفضة لتشجيع المصريين على زيارة طابا ونويبع وتشغيل مطار طابا.

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