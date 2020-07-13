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ثقافة

استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة في ندوة بـ الأعلى للثقافة.. الخميس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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طارق موسى
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة أونلاين تحت عنوان:(استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة)، والتى تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة المهندس زياد بعد التواب مقرر اللجنة، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل. 

وتقام الندوة بمشاركة كل من النائبة الدكتورة ماريان عازر خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وعضو اللجنة، والدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد خليف استشاري الإبتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو اللجنة، ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 

تقام الندوة عبر تطبيق زووم وتعرض لايف على فيسبوك،كما تستقبل مشاركات وتعليقات المتابعين.  
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