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حوادث

12 سبتمبر.. الحكم على 3 متهمين في قضية داعش إسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:07 م
الحكم على 3 متهمين
الحكم على 3 متهمين في قضية داعش اسكندرية
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احمد مهدي - رامى المهدي

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة 3 متهمين وآخرين سبق الحكم عليهم فى قضية بـ"داعش إسكندرية"، لجلسة 12 سبتمبر للحكم.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

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