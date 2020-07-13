تستمر لمدة شهر.. بدء امتحانات الدراسات العليا بـ صيدلة كفر الشيخ

شهدت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، بدء امتحانات الدراسات العليا بجميع المراحل بالكلية، والتي تستمر لمدة شهر، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من أجل سلامة الطالب.





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن امتحانات الدراسات العليا تتم وفق لقرارات المجلس الأعلى للجامعات لهذا العام وفي ظل إجراءات احترازية مشددة ضمن الخطة التي تم وضعها من قبل الجامعة للحفاظ علي أبنائنا الطلاب ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه جرى وضع الجداول تماشيًا مع الظروف الحالية وفى ضوء رغبة الطلاب.





وأشار الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية، إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة والخاصة بامتحانات الدراسات العليا واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والصادرة عن مجلس الجامعة من خلال تواجد أجهزة قياس الحرارة عن بعد لجميع الطلاب واستخدام المطهرات بمداخل الكلية وتحديد مسارات معينة لكل لجنة وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.





وأوضح الدوماني، بأن مجلس الكلية الأخير، قد وافق على بدء فتح باب القيد لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2020/ 2021م، في الفترة من 15 يوليو وحتى الأول من سبتمبر المقبل، حتى يكون هناك متسع من الوقت لجميع الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا وأيضًا حتى يتاح فرصة التقدم لخريجين هذا العام وذلك تماشيًا لظروف الوضع الراهن.