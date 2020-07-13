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منوعات

بإطلاق رصاص.. مقتل شقيق سيرج أورير لاعب توتنهام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:24 م
سيرج لاعب توتنهام
سيرج لاعب توتنهام
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محمد علي
قُتل الشقيق الأصغر للاعب فريق توتنهام الإنجليزي "سيرج أورير" بالرصاص في مدينة تولوز الفرنسية، حسبما ورد في الصحف الإنجليزية ، وذلك خارج ملهى ليلي.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن كريستوفر أورير،  توفي في المستشفى بعد أن عثرت عليه خدمة الإسعاف و الطوارئ وهو مصاب بطلق ناري في بطنه في منطقة صناعية على مشارف المدينة.

وذكرت  مصدر مقرب من التحقيق أن قاتله والمشتبه به، هرب من مكان الحادث.

كان كريستوفر أورير ، الذي كان مواطنا في ساحل العاج مثل شقيقه ، لاعب كرة قدم يلعب في فرنسا.

وقال بيان لتوتنهام: "يشعر النادي بالحزن العميق لتأكيد تقارير إعلامية عن وفاة شقيق سيرج أورير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أضاف البيان " ندعم سيرج في هذا الوقت العصيب ونطلب احترام خصوصية اللاعب وعائلته. كل شخص في النادي يقدم خالص تعازيه إلى سيرج وعائلته. ".

ووصلت الاسعاف إلى مكان الحادث فى حوالى الساعة 05:00 (03:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين ، وفقا لما ذكره التليفزيون الفرنسى.

اتصل السكان المحليون بالشرطة عندما وجدوا الضحية ملقى على الأرض مصاب بجرح في المعدة.

ووفقا لتقرير صادر عن شبكة  "أوروبا 1" ، فقد أصيب عندما أطلقت عليه رصاصتان وهو بالملهى الليلي.

ونشرت صحيفة لا ديبيش  في تولوز صورة لما قالت إنه مسرح الجريمة خارج ملهى كين الليلي.

من هو كريستوفر أورير؟

لعب القتيل البالغ من العمر 26 عامًا مع فريق روديو تولوز المحلي - الذي كان في الدرجة الخامسة الفرنسية الموسم الماضي - ولعب في نوادي أخرى، ولعب مع نادي بلجيكي، وفق ما ذكرته لو فيجارو.

ويعد شقيقه سيرج ، 27 سنة ، الظهير الأيمن في نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو أيضًا قائد المنتخب الإيفواري.

 

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