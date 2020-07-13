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تعليم

تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:49 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن أهداف برنامج الوسائط المطبوعة وهي إعداد مصمم قادر على القيام بعمليات التصميم والإنتاج وحل المشكلات المتعلقة بها في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها.

 
وتعد الدراسة في البرنامج  دراسة متخصصة ومتميزة للتصميم والتكنولوجيا لتحقيق التميز والوصول بصناعة الطباعة للأسواق العالمية. 
ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل وهي دور النشر ومؤسسات الطباعة الصحفية، مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت، مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية، مؤسسات طباعة التغليف، مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة، مؤسسات التصميم الطباعي، مؤسسات الدعاية والإعلان، أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها، مؤسسات تحويل الخامات الورقية والكرتونية. 

للتواصل  - 
تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان 


أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن أهداف برنامج الوسائط المطبوعة وهي إعداد مصمم قادر على القيام بعمليات التصميم والإنتاج وحل المشكلات المتعلقة بها في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها. 
وتعد الدراسة في البرنامج  دراسة متخصصة ومتميزة للتصميم والتكنولوجيا لتحقيق التميز والوصول بصناعة الطباعة للأسواق العالمية. 
ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل وهي دور النشر ومؤسسات الطباعة الصحفية، مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت، مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية، مؤسسات طباعة التغليف، مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة، مؤسسات التصميم الطباعي، مؤسسات الدعاية والإعلان، أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها، مؤسسات تحويل الخامات الورقية والكرتونية. 

للتواصل  - [email protected]
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