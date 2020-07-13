الخطة المرورية للحجاج.. تعرف علي طريقك أثناء أداء مناسك الحج

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة، إستعدادا لإستقبال موسم الحج حيث تمكنت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور في المملكة العربية السعودية، من إنهاء إعداد الخطة المرورية لموسم حج هذا العام ، حيث تضمنت الخطة المسار المروري من نقطة التجمع بمحافظة جدة، وصولًا إلى الحرم المكي الشريف.





ومن المقرر أن تسلك الحافلات طريق مكة جدة السريع حتى الوصول لنقطة الفرز، ومن ثم تسلك المسار الأول طريق أم القري ساحة الشبيكة أو المسار الثاني عن طريق الدائري الثالث.





ومن ثم أنفاق كدي أجياد وشارع أجياد على أن تسلك الحافلات عند تصعيد الحجاج من الحرم المكي إلى أبراج منى (مقر السكن) طريق الملك عبدالعزيز، مرورًا بأنفاق أجياد ومحبس الجن وساحة الجمرات وطريق 68 الملك فهد.





وتضمنت الخطة التي أعدتها قوات أمن الحج لشؤون المرور ، أنه عند نقل الحجاج من نقطة التجمع بمكة المكرمة إلى أبراج منى، فتسلك الحافلات الطريق الدائري الثالث ومن ثم طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز فجسر الملك خالد ثم طريق 68 الملك فهد.





كما تضمنت الخطة مسار نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجد نمره بمشعر عرفات بحيث يكون الانطلاق من طريق 68 الملك فهد وشارع 511 وطريق 56 الجوهرة والطريق العرضي الأول بحيث تسلك الحافلات طريق المشاه رقم 1 شمال مسجد نمره أو طريق 52 جنوب مسجد نمره للوصول إلى المسجد.





فيما سيكون خط سير الحافلات أثناء نقل الحجاج من مسجد نمره إلى مخيمات مشعر عرفات عن طريق المشاه رقم 1 ومن طريق 52 والالتقاء في نقطة الفرز ثم إلى الطريق العرضي الثالث 79 وصولًا إلى جبل الرحمة ثم طريق 72.





وبيًنت الخطة ان الحافلات ستسلك أثناء النفرة من عرفات وصولًا إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة طريق سوق 62 وطريق سوق العرب وطريق 91 الدائري الغربي، وطريق رقم 3 وطريق الملك فيصل وطريق المشاه رقم 4 وفق ماذكرته صحيفة عكاظ





وأوضحت الخطة أن النفرة ستكون من مزدلفة إلى مشعر منى حتى وصول الحجاج إلى الأبراج أو الجمرات سيكون عن طريق الملك فيصل مرورًا بطريق 903، وطريق الملك عبدالعزيز وصولًا إلى نقطة الفرز بحيث تسلك الحافلات بعد الفرز مسارين المسار الأول طريق الملك فيصل إلى جسر الجمرات والمسار الثاني جسر الملك خالد ثم طريق 68 الملك فهد