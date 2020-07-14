التجمع: حصر أعداد مرشحي الحزب على الفردى فى المحافظات

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الانتخابات المركزية للحزب ستقوم بحصر أعداد مرشحى حزب التجمع على المقاعد الفردية فى المحافظات، بعد إرسال أمانات الحزب بالمحافظات لأسماء مرشحيها الذين أعلنوا تقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان كشف المهندس محمد فرج ا لأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، عن أسماء المرشحين فى قائمة حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.



