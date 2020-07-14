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برلمان

التجمع: حصر أعداد مرشحي الحزب على الفردى فى المحافظات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:03 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى
قال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب: إن لجنة الانتخابات المركزية لحزب التجمع فى حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر استعدادات مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ سواء على الفردى أو القائمة.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الانتخابات المركزية للحزب ستقوم بحصر أعداد مرشحى حزب التجمع على المقاعد الفردية فى المحافظات، بعد إرسال أمانات الحزب بالمحافظات لأسماء مرشحيها الذين أعلنوا تقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان كشف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، عن أسماء المرشحين فى قائمة حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حزب التجمع توصل بعد مفاوضات مضنية مع الأحزاب على الحصول على 3 مقاعد لمرشحيه فى القائمة الانتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين تم الاتفاق عليهم بشكل نهائى.

وأكد الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى لحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، أن مرشحى حزب التجمع الثلاثة فى القائمة الإنتخابية هم الكاتبة الصحفية فريدة النقاش والتى ستترشح على قائمة القاهرة وأحمد شعبان أمين حزب التجمع فى الإسكندرية والذى سيترشح على قائمة الإسكندرية، بالإضافة إلى عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب التجمع والذى سيترشح على قائمة الجيزة.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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