إصابة ممرضين بفيروس كورونا بمستشفي العريش

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واكد شوكه علي ان هيئة التمريض ' هم خط الدفاع الأول باعتبارهم في مواجهة مباشرة مع المرضي المصابين بالفيروس وهم الأكثر عرضه للاصابة.وأكد شوكه علي اهتمام تقدير اللواء المحافظ للجيش الابيض الذين يتعاملون مع المصابين والجهود المبذزلة من أجل رعايتهم والعمل علي شفائهم 'وان اي مطالب سيتم الاستجابة لها فورا.