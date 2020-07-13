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محافظات

إصابة ممرضين بفيروس كورونا بمستشفي العريش

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:53 م
مستشفي العريش
مستشفي العريش
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احمد صالح
أصيب ممرضان من هيئة التمريض المشرفة علي المصابين بفيروس كورونا بجناح العزل بمستشفي العريش العام محافظة شمال سيناء 'كما تم الاشتباه بإصابة 4 مواطنين آخرين من العاصمة العريش.

وجه الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء 'الشكر  للممرضين اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد. وكذلك فريق الجيش الابيض المشرفين علي جناح العزل بالمستشفي علي دورهم الوطني في رعاية المصابين بفيروس كورونا والمشتبه في اصابتهمم.

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واكد شوكه علي ان هيئة التمريض ' هم خط الدفاع الأول باعتبارهم في مواجهة مباشرة مع المرضي المصابين بالفيروس وهم الأكثر عرضه للاصابة.

وأكد شوكه علي اهتمام تقدير اللواء المحافظ للجيش الابيض الذين يتعاملون مع المصابين والجهود المبذزلة من أجل رعايتهم والعمل علي شفائهم 'وان اي مطالب سيتم الاستجابة لها فورا.

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