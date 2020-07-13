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أخبار العالم

يجب استغلال العائدات لصالح الشعب.. تعليق إماراتي بشأن النفط الليبي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:39 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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محمود نوفل
كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم (الاثنين)، عن دعم بلاده عودة إنتاج النفط في ليبيا بأسرع وقت.

وعبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر فقد كتب قرقاش قائلا  : تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن. 

وأكد الوزير الإماراتي علي ضرورة الاستغلال الأمثل للعائدات النفطية لخدمة مصالح الشعب الليبي، مشددا علي ضرورة أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع.

واختتم تغريداته قائلا : نواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي فد اعلنت، في بيان أمس، استمرار إغلاق مواقع انتاج النفط وتصديره في ليبيا، مطالبة بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة.
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