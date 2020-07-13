AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

متعاملون: الليرة اللبنانية ترتفع بعد إعادة فتح المطار وخطط لدعم المستوردين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال متعاملون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية هذا الشهر، لأسباب منها الزائرون الذين يجلبون معهم الدولارات الشحيحة منذ إعادة فتح المطار.

وسجل الدولار حوالي 7300 ليرة يوم الاثنين، حسبما ذكر متعاملان بسوق الصرف، مقارنة مع سعر يقترب من عشرة آلاف ليرة أواخر الشهر الماضي وهو ما أوقد شرارة احتجاجات.

قلص انهيار مالي مقعِد، تفاقم بقيود احتواء فيروس كورونا، قيمة العملة المحلية هذا الشهر، مما رفع الأسعار ومعدلات الفقر.

وأبلغ متعاملون رويترز أن الطلب على العملة الأمريكية تراجع مع جلب الزائرين للدولار معهم عندما أعيد فتح المطار في أول يوليو تموز بعد إغلاقه لأشهر.

وأشار آخرون إلى تعهد الحكومة بدعم نحو 300 سلعة أساسية تشمل مواد غذائية ومساعدة مستوردي تلك المواد ومصنعيها.

كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه سيوفر العملة الصعبة لهم بسعر ثابت يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وقال هاني البحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، ”الإعلان عن سلة الغذاء وقدوم أموال جديدة من الخارج... كل هذا يؤدي إلى تراجع، لكنها ليست عوامل أساسية.. حتى التراجع قد يكون من باب المضاربة“.

سعى البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر العملة في دور الصرافة عن طريق تحديد سعر موحد معها بشكل يومي، وهو ما تحدد يوم الاثنين عند 3850\3900 ليرة للشراء والبيع. لكن المستوردين وآخرين يقولون إن من شبه المستحيل الحصول على الدولار بتلك الأسعار.

وبسعر يوم الاثنين في السوق غير الرسمية، تظل الليرة أضعف كثيرا من سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 - وهو سعر قائم منذ 1997 وغير متاح حاليا إلا لواردات الوقود والقمح والدواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرف لبنان المركزي يوفر الدولار للواردات بسعر 3200 ليرة لكبح أسعار الأغذية

انخفاض قياسي لـ الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي

رغم نظام التسعير الجديد... الليرة اللبنانية تواصل التراجع

مصرف لبنان المركزي يضخ دولارات لوقف نزول الليرة

تداول الدولار عند 4300-4500 ليرة لبنانية بعد تعهد بالتدخل في السوق

ترشيحاتنا

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

فى ذكرى ميلاد علي الكسار.. اسمه الحقيقي ومات فقيرا بعد صراع مع المرض

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

رومانسية بـ تباعد| الآلاف يشهدون حفل زفاف مصابيَن بمتلازمة داون "إنترنت"

ببنطلون ممزق من الركبة.. حلا شيحة تتألق بإطلالة كاجوال مميزة