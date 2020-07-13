محافظ الشرقية: التخلص من المقالب العشوائية ورفع المخلفات والقمامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة طموحة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بمنطقة الخطارة للحفاظ على البيئة من التلوث والصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة ههيا لمعاينة عدد من المواقع التي تصلح كأماكن بديلة لنقل مقلب القمامة العشوائي بالمدينة والمقام على شريط السكة الحديد إليها، وذلك لقربة من الكتلة السكنية وما يسببه في انبعاث لروائح كريهة تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتلحق ضررًا بالبيئة.





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ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة الشارع وعدم استخدام المقالب العشوائية حتى لا تمثل بؤرا ضاره تؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة.





كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وحدة التدخل البيئي السريع بالمحافظة لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة والبحث عن أماكن بديلة تصلح لنقل المقالب العشوائية إليها مع مراعاة كل الاشتراطات الصحية والبيئية.





رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.