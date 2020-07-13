غلق 10 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في الفيوم

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ميدانية فى عدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات والمحال التجارية، وذلك بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير الأمن، ومسئولي المرور والمرافق.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد خلال جولته الميدانية، مناطق الصوفي، وباغوص، والفنية، والسواقي، وشوارع النبوي المهندس، وأحمد علاء، والجمهورية، والحرية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات، والحفاظ على النظافة العامة، والمسافات البينية بين المترددين على هذه المنشآت.





وأضاف، أن محافظ الفيوم خلال الجولة، وجّه بإغلاق 3 مطاعم، ومقهى، وصالون حلاقة، و5 محال تجارية، لمخالفتها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما وجه بإزالة عدد من الإشغالات بالطرق.





وناشد محافظ الفيوم، جميع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي قررتها الدولة للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم، وكذلك التزام جميع المنشآت التجارية والخدمية بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.