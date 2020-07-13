تغيير اسمي عزبتين في شربين وبلقاس بالدقهلية

قررت اللجنة العليا للتقسيم الإدارى بمحافظة الدقهلية فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام واللواء ابراهيم سلامه مساعد مدير امن الدقهلية، تغيير اسم عزبة "الدق" بمركز شربين لتكون بمسمى عزبة دار السلام.





وكذلك تغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة "السلام"، وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة فى هذا الشأن.





وكان جدول أعمال اجتماع اللجنه تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وكذلك فصل زمام بعض المناطق الأخرى وأيضا رفع مستوى بعض من نقط الخدمات الشرطية إلى مستوى مركز شرطة.





وتقرر الإرجاء للفصل فى تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وأن يتم العرض لها فى جلسات اجتماع اللجنة القادم.