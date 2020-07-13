موجز السوشيال ميديا.. لطفي لبيب يكشف سوء حالته الصحية.. وكندا علوش بقصة شعر جديدة.. وعمر كمال بملابس السجن

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









طمأن الفنان القدير لطفي لبيب جمهوره على حالته الصحية بعد انتشار شائعات نقله للمستشفى.





"انا كويس وبخير وقادر علي الحركة ولكن في حالة مرض، لا استطيع مواصلة اعمالي، واعتبروني في حالة اعتزال ـو شبه اعتزال للتمثيل وادعولي ربنا يشفيني". وقال الفنان لطفي لبيب:

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت كندا علوش بلون وقصة شعرجديدة وكتبت معلقة: قصير فاتح ولا طويل وغامق.





شاركت الفنانة روجينا جمهورها مقطع فيديو لطفلة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت الطفلة في الفيديو بطريقة كوميدية متقمصة شخصية روجينا في دور فدوى من مسلسل البرنس





شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت كندا علوش بقصة شعر جديدة برفقة زوجها عمرو يوسف من أمام البحر مستمتعين باللأجواء الصيفية





نشر عمر كمال مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "تيك توك".





وظهر عمر كمال خلال الفيديو بملابس السجن قائلا: أول مشهد في السينما المصرية وأنا مسجون.





شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر كريم فهمي برفقة شقيقه أحمد فهمي بصورة من مرحلة الطفولة.