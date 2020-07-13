سمر مدكور تكتب: لم تهوني يا مصر على أشرف الرجال

في بداية الأمر كان طبيعيا جدا أن يتم التركيز على مدى الإنجازات التي تمت في عهد رجل شريف في زمن عز فيه الشرف وهو السيد الرئيس السيسي.





ولكن دون أدنى مجاملة أو رياء المشهد أمس مشهد جلل تدمع له العيون وتطمئن له القلوب وتخرس الألسنة العفنة التي تريد بأي شكل أن تنال من مصر ومكانتها.





ما هذا الجمال والرقي والتفكير أين ومتي كنا هكذا ومتي أصبحنا بهذه الصورة التي تم رسمها بإبداع يغلفه توفيق رباني لهذا الرجل الشريف وكتيبته وحكومة الحرب التي معه فهم وهو جنود لا تنام.





ويارضا الله علي من يخلص لوطنه مثلهم.





الشعار الجديد الآن لأي شخص مصري يتقلد منصب أو مسئولية في أي مكان ليست مباركات ولكنها دعوات بالتوفيق والسداد في هذا الحمل الثقيل من يعمل تحت مظلة هذا الرئيس يوهب نفسه لوطنه مثل قائده.





ملفات فساد .استرداد حقوق.إنصاف للمرأة وذوي الهمم .تصعيد القيادات الشبابية .الهيئة الوطنية للتدريب عودة وزارة ووزير الإعلام تغيرات جذرية تحدث.





أمس كان الرئيس السيسي يفتتح الاسمرات ٣

ومجموعة أخرى من المشروعات

كل أسبوع حصاده أكثر من السابق

نحمد الله ع الطرق والكباري والدواء وفيروس c والعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة ورأس البر

مصانع زراعة صحة تموين دين قوانين برلمان رقابة مكافحة إرهاب جوا وبرا

متربصين اصبحوا منخرسين بعد ماتأكدوا انه والله لن يتركها إلا وهي فعلا قد الدنيا

اللي راجع بطيارة مبيعرفش مصر

بيعايرونا بفقرنا فاكرينها الجملة دي بيقولها كان موجوع ع بلده واخواته

ابتدي بيهم

قضي علي اكثر من ٨٥% من المناطق العشوائية غير الآمنة

ولسه

مصر اتغيرت بقت احلي كتير اه في تعب وشقي في معاناة في مواطنين تعبانين جدا في مشاكل معهوش عصا موسي

علشان كدا دايما في كل تصريحات السيد الرئيس بيقول شوية صبر يامصريين

وقت الحصاد قرب اطمنوا إجراءاتنا القاسية احيانا مش ع الشعب علي المخالف علي المستفيد بغير حق علي المستباحين حقوق الوطن وأبنائه





وصرح ببعض الجمل تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لكل فرد في الشعب المصري





.مش هنعود للوضع القديم ولازم المشهد في مجال البناء ومخالفاته وهذه التركة العفنة من حجم كبير جدا من التطاولات علي أملاك الدولة في أعوام فائتة وحقبة تاريخية كاملة كان فيها كل شيء مباح.





نفسي اعمل احلي حاجة ليكم دا هنا مكنش الريس دا كان أبويا أو أخويا الكبير قمة التواضع والحسم والصراحة والصدق والامانة والزم بها كل رجاله وقياداته لا وقت للحديث فقد دقت ساعة العمل.





من الممكن أن يكون جزء منا أمس صدم من هذا الذي يراه وقال الناس دي شغالة





هقولكم رد تاني بمنتهي البساطة دقت ساعة العمل والحسم والتضحية من هذا الرجل الذي لا ينام داخل الاتحادية ولا من حوله من قرابة ال٧ سنوات فقد عقدت وتوكل





مصر امبارح بلدي متغيرة منورة متزينة ومتزوقة او اقولكم مفرفشة دا مش بيكرم شعب دا بيكرم تراب وطن يستحق كل ماهو باهر وغالي





يحارب في ١٠٠٠ جهة سد النهضة ليبيا الأعداء المنكادين من كاريزما رئيس وعقل وحنكة يستحق عليها كل التقدير والاحترام





رئيس تحمل المسئولية وهو خلفيته عسكرية ولكنه استمر ع العمل ع ذاته ليكون رئيس مدنيا " دبلوماسيا" محنك





دمث الأخلاق ودود ولكنه كالصقر كل هذا يقف عند حدود كلمة مصر





قالها مرارا" اللي يفكر مش هيلحق يعمل حاجه لذرة تراب من مصر "





مثلي مثل الكثيرين لا نملك إلا الدعاء لكم رئيسا وأبا" وقائد وقدوة بدوام التوفيق



