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محافظات

تحرير 73 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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أيمن رياض

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية اليومية لأحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف الاهتمام بالدور الرقابي على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين والتأكد من جودتها.



أكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع   .


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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 73 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى متنوعة)

بالإضافة لتحرير 18 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا أخرى تموينية)
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