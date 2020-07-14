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أخبار البلد

التفاصيل الكاملة لأسباب فرض ٥ بالمائة مقابل أعباء ودورها فى كفاءة خدمة المحمول

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلن مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن القرار الخاص بسداد مقابل الأعباء التشغيلية التي أقرها الجهاز يهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.


وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار يأتى لضمان مطابقة أجهزة المحمول العاملة بالسوق المصرية للمواصفات الفنية المعتمدة والمقررة عالميا، والحد من الأجهزة ذات التصنيع المجهول المصدر.


وأكد أن هذا القرار يطبق حاليًا على الأجهزة المستوردة (وكلاء وطرود) والمصنعة محليا.
 

وأوضح أنه مقابل الأعباء التشغيلية تقدر بنسبة ٥ بالمائة من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.
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