أخبار التوك شو .. سر انخفاض إصابات كورونا .. شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز.. .. لطفى لبيب بعد مرضه: لن أعتزل التمثيل

قال الفنان لطفى لبيب، إن الوضع فى مصر الآن مطمئن، مؤكدًا أنه إذا توفى سيكون مطمئن على أولاده فى مصر من بعده.





وأضاف لطفى لبيب، خلال حديثه ببرنامج " التاسعة" المذاع على الفضائية الاولى، " الحمد لله البلد رايحة فى حتة تانية خالص ما شوفتهاش عبر سنين عمرى".







