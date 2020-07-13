أخبار التوك شو .. سر انخفاض إصابات كورونا .. شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز.. .. لطفى لبيب بعد مرضه: لن أعتزل التمثيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخبِاري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
مفيش علاج وإعداد مصابي كورونا بتقل .. المصل واللقاح يكشف السبب
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قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن سبب تراجع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في مصر يعود إلى 3 تفسيرات، الأول منها هو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس مثل التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات.
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن القضاء على العشوائيات هو الهدف الاساسي للدولة ووزارة الاسكان، مشيرا إلى أن السبب في ظهور العشوائيات هو تواجد فجوة كبيرة في اسعار الشقق السكنية بما لا يستطيع تحملها المواطن.
وتابع المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة وفرت العديد من مشاريع الاسكان الاجتماعي المتوسط وفوق المتوسط وغيرها بما يتناسب مع كل شرائح المجتمع.
أكد الفنان لطفى لبيب، أنه قادر على التمثيل ولكنه حاليا ليس قادرا على الحركة، قائلا: "أنا عمرى ما طلبت من كاتب أنه يفصل لي دور لايق على صحتى، التفصيل دا غير وارد".
وقال "لبيب" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن فكرة الإعتزال مؤلمة جدا لبناته، مضيفا: "عايزينى أكون عطاء لأخر لحظة للتمثيل".
قال الفنان لطفى لبيب، إن الوضع فى مصر الآن مطمئن، مؤكدًا أنه إذا توفى سيكون مطمئن على أولاده فى مصر من بعده.
وأضاف لطفى لبيب، خلال حديثه ببرنامج " التاسعة" المذاع على الفضائية الاولى، " الحمد لله البلد رايحة فى حتة تانية خالص ما شوفتهاش عبر سنين عمرى".
قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يضمن حقوق كثيرة للمستهلكين وتم تغطية مجالات وبنود مثل التجارة عن بعد والتجارة الإلكترونية .
وأضاف أحمد سمير في حواره خلال برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم زيادة فترة الحماية للمستهلك إلى 30 يوما لاستبدال واسترجاع السلعة في حالة ظهور عيوب".
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة،لتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين لمركبات تعمل بالغاز الطبيعي،تهدف إلى الارتقاء بوسائل نقل الأفراد،وذلك في اطار التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل قوائم بالسيارات التي مازالت تعمل ومر على صناعتها اكثر من 20 عاما وبالاخص سيارات الميكروباص والأجرة.
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار الذي صدر من الشركة بخصوص السفر للإمارات متعلق بدبي فقط والشرط الأساسي للسفر هو عمل تحليل PCR والتأكد من عدم الاصابة بفيروس كورونا.
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الانخفاض الملحوظ في اعداد الاصابة بكورونا في مصر خلال الأيام الماضية هو محصلة الإجراءات التي اتبعتها الدولة للوقاية من الإصابة بالمرض بجانب التزام المواطنين بأساليب الوقاية المفروضة في البلاد.
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إنه لا بد من وجود خطأ بشرى أدى إلى انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروسات لا تنتقل من نفسها.
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،إن مبادرة الدولة لتحويل المركبات من سيارات تعمل بالبنزين والسولار إلى سيارات تعمل بالغاز له عائد اقتصادي كبير على المستهلك أو صاحب السيارة لأن سعر تكلفة الغاز أقل بكثير من البنزين والسولار،لافتة إلى أن تحويل السيارة لا يتطلب مبلغا كبيرا فيتراوح من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه.