عرض اليوم.. اشتري آيفون 8 نسخة 64 جيجابايت بـ 4300 جنيه





يذكر أن هاتف iPhone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.





جاء هاتف iPhone 8 بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.



