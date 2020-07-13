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تكنولوجيا

عرض اليوم.. اشتري آيفون 8 نسخة 64 جيجابايت بـ 4300 جنيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:56 م
عرض اليوم.. اشتري
عرض اليوم.. اشتري آيفون 8 نسخة 64 جيجابايت بـ 4300 جنيه
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كريم جمال
لاشك أن ارتفاع أسعار هواتف آيفون الشهيرة يشكل عائقًا أمام الملايين لإقتناء أفضل إصداراته، وبالتالى يبذل عشاق آبل الكثير من الجهد من أجل الوصول لفضل الأسعار، إلا أنه يمكنك الحصول على آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا بفضل هذا العرض.

وفقًا لموقع تك رادار التقنى، تستطيع شراء iPhone 8 سعة 64 جيجابايت، عبر متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية باللون الأسود مقابل 270 دولار أمريكي، ما يعادل 4300 جنيه مصري.

ويتيح لك iPhone 8 أداءًا جيدا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

يذكر أن هاتف iPhone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

جاء هاتف iPhone 8 بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك الحصول على نسختك من آيفون 8 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود من خلال هذا الرابط.
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