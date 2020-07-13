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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصر جاهزة لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا.. مقتل شقيق لاعب توتنهام.. موعد إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:09 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

بشرى للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقفه من استضافة نهائيات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها.. للمزيد اضغط هنا 

مصادر إثيوبية تزعم بدء أديس أبابا ملء خزان سد النهضة

ادعت وسائل إعلام إثيوبية، بدء حكومة أديس أبابا ملء خزان سد النهضة دون أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم لإثيوبيا، في انتهاكٍ كبير للمعاهدات الدولية.. للمزيد اضغط هنا

بإطلاق رصاص.. مقتل شقيق سيرج أورير لاعب توتنهام

قُتل الشقيق الأصغر للاعب فريق توتنهام الإنجليزي "سيرج أورير" بالرصاص في مدينة تولوز الفرنسية، حسبما ورد في الصحف الإنجليزية ، وذلك خارج ملهى ليلي.. للمزيد اضغط هنا 

المسحة القاتلة.. قصة رضيع سعودي فقد حياته بسبب الإهمال

توفي طفل رضيع بالمملكة العربية السعودية نتيجة الإهمال الذي تعرض له في أحد المستشفيات داخل المملكة، وتبدأ قصة الأب السعودي المكلوم عبد الله بن عبد العزيز الجوفان، عندما اشتكى طفله "عبد العزيز".. للمزيد اضغط هنا

نواب اللجنة الاقتصادية يوافقون على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي قائلا:"علي سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك.. للمزيد اضغط هنا 

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.. للمزيد اضغط هنا 

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء عطلتها الصيفية.. للمزيد اضغط هنا 


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