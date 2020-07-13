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مرأة

لو الأم مصابة كورونا .. كيف يتم إرضاع الطفل؟

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
ليس من المعروف بعد ما إذا كان بالإمكان انتقال مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) عن طريق حليب الثدي، ولم تُظهر الأبحاث المحدودة أي دليل على وجود الفيروس في حليب ثدي النساء المصابات بمرض فيروس كورونا 2019.


ووفقا لموقع mayiclinic الأمر الذي يدعو حقًا للقلق هو إمكانية نقل الأم المصابة للفيروس إلى الطفل من خلال الرذاذ التنفسي أثناء الرضاعة الطبيعية.


إذا كنتِ مصابة بمرض فيروس كورونا 2019 أو كنت تخضعين لفحوصات للكشف عن إصابتك به دون ظهور أعراض، فاتخذي عدة خطوات لتجنب نقل الفيروس إلى طفلك، ويشمل ذلك غسل يديك قبل لمس طفلك.


إذا أمكن، ارتداء كمامة وجه أثناء الإرضاع الطبيعي إذا كنت تستخدمين المضخة لاستخراج حليب الثدي، اغسلي يديك قبل لمس أيِ مضخة أو أيٍ من أجزاء زجاجة الإرضاع، واتبعي التوصيات الخاصة بتنظيف المضخة بشكل صحيح واطلبي من شخصٍ آخر أن يُرضع الحليب المستخرَج للطفل إن أمكن ذلك.
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