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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:28 م
حريق سوق توشكى بحلوان
حريق سوق توشكى بحلوان
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معتز الخصوصى
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن منطقة حلوان، بمذكرة استغاثة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة حصر الأضرار الناجمة عن حريق سوق توشكى، خاصة بعد احتراق ما يقرب من 90% من حجم السوق، والخسائر الفادحة التى تعرض لها المواطنون جراء هذه الواقعة.

وطالب عضو مجلس النواب بحلوان فى بيان صحفى له ، بسرعة صرف تعويضات مناسبة للبائعين المتضررين من هذه الواقعة، خاصة وأنهم جميعا لا يملكون مصدرا آخر للدخل سوى هذا العمل، وبهذا الشكل تضررت آلاف الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد، بالإضافة لجائحة كورونا التى أثرت على العالم كله، الفئة غير القادرة بشكل خاص.

وشدد عضو مجلس النواب بحلوان، على أن الباعة أصحاب المحال فى السوق لديهم يقين تام بأن الدولة ستقف بجوارهم ولن تتركهم، وذلك لما يرونه من اهتمام من قبل الدولة بجميع فئات الشعب وعدم ترك شريحة عُرضه للمخاطر، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة من قرارات بشأن العمالة غير المنتظمة بشأن فيروس كورونا، ولهذا الجميع لديه ثقة تامة بأن الدولة لن تتركهم فى هذه المحنة.

وحول إعادة إعمار السوق مرة أخرى، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن الهيئة الهندسية هى الجهة الوحيدة التى لديها القدرة والإمكانيات بشأن عودة السوق لما كان عليه فى الماضى بشكل عاجل وسريع، متمنيا أن يتم إسناد مهمة إصلاح السوق لها، مشيرا إلى أن السوق تم إنشاؤه فى عام 2015 ومكون من 514 محلا بمثابة مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر.
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